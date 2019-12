"A Paul servirebbe una società come la prima Juve".

Ospite di Repubblica, il noto agente Mino Raiola parla del futuro di Paul Pogba, non risparmiando critiche al Manchester United, dove non vorrebbe più portare nessuno: "Per Pogba litigai con Ferguson: Paul fu l'unico a dirgli di no, non l'ha mai digerito e se la prese con me. Ma adesso il problema di Pogba è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbe anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve".