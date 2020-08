Raiola su Pogba: "Al centro di un progetto tecnico importante. Rinnovo? Stiamo parlando"

vedi letture

Mino Raiola, agente fra gli altri di Paul Pogba, ha parlato del futuro del francese e non solo: "Pogba è ancora al centro di un progetto tecnico importante, anche negli anni passati il Manchester United non ha voluto aprire a nessuna trattativa. Rinnovo? Calma, stiamo parlando da un po' di tempo ma senza stress".

Il futuro di Mario Balotelli?

"A Brescia ha iniziato bene, poi c'è stata un'incomprensione fra Mario e Cellino. Mi ci metto in mezzo anche io. Abbiamo scelto la strada del silenzio. Il mondo intero ha un'opinione di Mario, bisogna cambiarla coi fatti. Il Covid non ci ha aiutato. stiamo parlando con diverse squadre per ripartire. Non è un giocatore finito, in Italia ha ancora mercato stiamo parlando con due-tre squadre ma ci sono soluzioni anche all'estero".

Haaland?

"Chi non ha il rimpianto per non aver preso Haaland oggi? Possiamo fare lo stesso discorso paragonato a Maradona, Platini o lo stesso Messi. Il calcio fa anche sognare, ma non quest'anno.Lui sta bene al Dortmund, non è il momento di spostarsi. Sappiamo bene che tipo di carriera potrà fare".

Talenti da portare in Italia?

"Ce ne sono tanti, all'estero ce ne sono tanti. Io ho la fortuna di gestire un paio di ragazzi che mi fanno ancora divertire come Malen del PSV. Lui in Italia? Un giorno sì. È una punta importante del PSV, oggi una squadra italiana difficilmente può avere la forza di andare a comprare Malen. Io credo che il mercato interessante sarà a gennaio".