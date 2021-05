Raiola su Pogba: "Vuole vincere la Champions. Vedremo se sarà possibile farlo al Manchester United"

vedi letture

Intervistato da AS, Mino Raiola parla così del futuro di Paul Pogba: "La cosa importante ora è sapere cosa vuole fare il Manchester United, quale progetto propone a Pogba. Paul vuole vincere titoli e vincere la Champions. Vedremo dove sarà possibile farlo, se al Manchester United o in altri club".

Perché Pogba non è al Real Madrid?

"È una domanda da fare al Real. È molto difficile per club come United e Real Madrid trattare il trasferimento di un grande giocatore, perché i club forti non vogliono vendere giocatori forti ad altri club forti. E non voglio mentire, il Real ha sempre affascinato Pogba, che sogna di lavorare con Zidane, il suo idolo da ragazzino".

È ancora possibile?

"Non lo so, penso che nulla sia impossibile. Se domani il Real Madrid proponesse lo scambio Hazard-Pogba? È solo un esempio, ma se tutte le parti sono d'accordo, perché no?"