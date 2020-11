Raiola: "Succhiamo il sangue dai club? Non è vero. Serve esperienza e ti siedi coi dirigenti"

Mino Raiola, super agente fra gli altri di Donnarumma e Ibrahimovic, ha parlato al World Football Scout sul suo ruolo nei confronti degli assistiti. “Noi, difendiamo proteggiamo e aiutiamo i calciatori. Ora devi essere un commercialista, un fiscalista, un giudice. Devi fare molte cose, è passato da uno sport per amatori a essere molto complicato. Non è semplice come prima. Le persone credono che gli agenti tirino fuori il sangue dai club, non è così. Proviamo a bilanciare: se devi sederti a un tavolo con i CEO, con i CFO, devi avere esperienza. È una area molto specifica".