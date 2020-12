Raiola sul futuro di Haaland: "Sta bene a Dortmund. Deciderà lui quando andarsene"

Nella sua intervista a Tuttosport, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Erling Haaland: "Non amo parlare di mercato quando un mio assistito è legato a un club con contratto pluriennale e lui è legato al Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2024. Interesse del Real Madrid? Non è certo una novità ma per il momento Erling sta benissimo dov'è. Ha l'ambizione di vincere la Champions League. Quando se ne andrà non lo farà per soldi ma per ambizione. Se in futuro vorrà andarsene me lo comunicherà e io lo dirò alla società: perché la cosa che conta di più è la volontà del calciatore".