Raiola: "Tra CR7 e Messi prendo il primo. Ma Ibra è di un altro pianeta e come lui sarà Haaland"

vedi letture

Lunga e interessante intervista rilasciata al quotidiano 'Tuttosport' da Mino Raiola. Il noto procuratore ha detto la sua del noto dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo, ammettendo di preferire quest'ultimo: "Dico subito che fra Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan, e Messi, io prendo sempre il portoghese. Zlatan però è di un altro pianeta a sé stante. E' il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7. Se il Pallone d'Oro fosse stato votato dal pubblico, so che ne avrebbe vinti 8".

Secondo Raiola, l'erede di Ibrahimovic sarà il norvegese Haaland, altro suo assistito: "Erling non ha limiti e sta avviandosi a rappresentare per la Norvegia ciò che è Ibra per la Svezia. Diventerà il simbolo assoluto della Norvegia, calcisticamente e non. Deve solo rimanere se stesso".