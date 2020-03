Raiola: "Voglio portare un big al Real Madrid". E su Pogba: "Vedremo che succederà"

Mino Raiola ha parlato a Marca, promettendo un grande giocatore al Real Madrid: "Le mie relazioni col Real Madrid sono molto buone e ho una grande speranza che un giorno possa portare al Real Madrid un grandissimo calciatore. Ora c'è Areola, però è una mezza operazione perché è un prestito. Voglio portare un calciatore a titolo definitivo e proverò a farlo questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori perché il Real Madrid è un grande club".

Che possa essere Pogba? "Paul sta attraversando un momento complicato, ma sia chiaro perché in Inghilterra sono molto sensibili, Pogba si sta concentrando per concludere alla grande la stagione con il Mancheter United. Vuole tornare in squadra e concludere la stagione affinché lo United raggiunga la Champions League".

Sul futuro del francese, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021: "Non si può dire cosa accadrà, oggi non si può sapere. C'è stato un grande interesse nei suoi confronti l'anno scorso ma non fu possibile fare altro. L'anno passato non conta più. Vedremo che succederà".