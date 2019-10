Rakitic a saldo? L'Inter ci pensa, con un possibile assist da Gabigol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport si occupa del difficile momento di Ivan Rakitic. Il vicecampione del mondo 2018, infatti, è sempre più ai margini del Barcellona e a gennaio potrebbe essere ceduto dai catalani a prezzi di saldo. In questo senso, il nome del giocatore è di quelli che stuzzicano l'Inter, che tra l'altro a gennaio cercheranno di piazzare ancora qualche colpo per completare l’organico.

Prezzo dimezzato - Ieri Rakitic si è sfogato dal ritiro della propria nazionale. La scorsa estate è stato spesso sul mercato: Inter, PSG, Juventus e Manchester United lo hanno corteggiato a lungo, ma lui ha sempre dichiarato di voler restare. In questa stagione Valverde lo ha utilizzato per soli 186 minuti in 6 partite su 10 totali (solo una da titolare), e se in estate il Barcellona chiedeva almeno 50 milioni, adesso il prezzo si è quasi dimezzato. E l’Inter, che già la scorsa primavera ci aveva fatto più di un pensiero, è interessata, tant'è che sono già ripresi i contatti con il suo entourage.

La carta Gabigol - Ad aiutare l’investimento nerazzurro per Rakitic o un altro centrocampista, la più che probabile cessione di Gabigol. L'attaccante sta facendo bene al Flamengo ed è pure tornato in nazionale. I dirigenti brasiliani in estate hanno incontrato quelli dell’Inter, confermando la volontà di acquistare Gabigol a fine dicembre, quando scadrà il prestito annuale. L’Inter, però, forte delle prestazioni del giocatore, intende incassare una cifra importante dalla sua cessione: non più 18-20 milioni come ipotizzato ad agosto, ma almeno 25-30, anche perché Gabigol è tornato nel mirino di diversi club europei.