Rakitic allontana Juve e Inter: "Mercato? Penso al campo. Resterò a Barcellona ancora un po'"

Ivan Rakitic si è detto voglioso di tornare in campo dopo questo lungo stop e ha allontano ogni voce di mercato: "Non devo pensare ad altro. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che sarò ancora a Barcellona per un po'. Voglio soltanto giocare e divertirmi: questo significa vincere ancora molti trofei con il Barcellona", ha detto al portale croato Tportal. Rakitic è stato a lungo accostato a Juventus e Inter nelle ultime settimane.