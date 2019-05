Ivan Rakitic usa Instagram per mettere a tacere una volta per tutte le voci di mercato sul suo conto. Tramite una story pubblicata sul noto social, il centrocampista croato ha infatti postato un articolo di Mundo Deportivo in cui il suo nome viene accostato, per bocca del fratello, ancora all'Inter: "Vediamo se smettete di inventare cose, lo apprezzerei - si legge nel polemico post del giocatore blaugrana -. Mi concentro solo sul Barcellona, voglio rimanere qui per molti anni e vincere il Doblete. Inoltre, il mio manager si chiama Arturo Canales".