Rakitic-Barcellona ai titoli di coda. L'Inter per ora resta spettatrice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano i rumors attorno al nome di Ivan Rakitic. Oggi La Gazzetta dello Sport rilancia le voci provenienti dalla Spagna che parlano di un accordo imminente tra il Barcellona e l'Inter per il croato. A quanto pare - si legge - al Barça c'è fretta di disfarsi di un giocatore che per Ernesto Valverde è fondamentale. E l’accostamento non è casuale, visto che anche il futuro del tecnico spagnolo è traballante, con la dirigenza che spinge per un cambio frenato solo, al momento, dalla mancanza di un’alternativa chiara.

Con l'arrivo di De Jong, la presenza di Arthur, Busquets e Vidal, il ritorno dell’infortunato Rafinha e la crescita dei canterani Aleñá e Riqui Puig al Barça pensano infatti che il regista croato, che tra l’altro cerca una miglioria dell’ingaggio, addirittura debba essere sacrificato. L'Inter per ora sarebbe spettatrice, ma Rakitic è un giocatore di primissimo piano e poterlo prendere a 50 milioni di euro di questi tempi corrisponderebbe a un ottimo affare.