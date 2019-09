© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Italia la Juventus è alle prese con il caso di mercato legato a Mario Mandzukic, corteggiato dal Qatar. Stesse sirene, in casa Barcellona, per Ivan Rakitic, seguito dai bianconeri nel mercato estivo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche il centrocampista è corteggiato dai club qatarioti, ma preferirebbe aspettare fine stagione (o eventualmente già gennaio) per trasferirsi altrove a parametro zero. In lizza sempre la Juventus, ma anche il PSG.