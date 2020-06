Rakitic fa chiarezza: "Barcellona perfetto per me ma voglio decidere io il mio futuro"

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato ai microfoni di Sport 1 del suo futuro: "So come funzionano gli affari nel calcio e che siamo giocatori e i dirigenti devono fare il bene del club, ma ho il diritto di decidere da solo cosa succede e in quale direzione voglio andare. Volevo solo chiarirlo di nuovo. Nel club sanno che il Barcellona è la squadra perfetta per me. Ho sempre firmato un contratto con l'idea di soddisfarlo. Lo voglio ancora e voglio sentirmi importante per il club. Questo è il piano. Con il coronavirus molte cose saranno nuove per noi, giocatori e per i club spagnoli. Se qualcosa ti disturba, devi parlare, ma l'idea è che voglio restare qui il più a lungo possibile. La mia testa e il mio cuore sono chiari, e sono al Barça. Anche la prossima stagione. Non ero arrabbiato con nessuno, ho ancora un ottimo rapporto con tutti nel club e sono incredibilmente grato per il tempo che ho trascorso qua. E’ solo che dopo tanto tempo che sono stato qui, voglio che le persone mi parlino apertamente di tutto. Voglio chiarire in che direzione sta andando il club. Ora sento che vogliamo intraprendere un percorso comune. Sono ancora molto contento del Barça. Anche mia moglie si sente molto bene a Barcellona".