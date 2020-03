Rakitic verso l'Italia? Secondo Marca il suo futuro potrebbe essere all'Atletico Madrid

A lungo accostato a Inter e Juventus, Ivan Rakitic sarebbe pronto a lasciare il Barcellona. Ma non per la Serie A. Secondo quanto riporta Marca infatti, il croato avrebbe avviato i primi contatti con l'Atletico Madrid, del tutto intenzionato a trattenere in Spagna il vice campione del mondo in carica. Il centrocampista avrebbe già fissato le richieste per dire sì ai Colchoneros, che sarebbero pronti a intavolare una trattativa immediata pur di anticipare la concorrenza anche dei club italiani.