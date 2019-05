© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ramires, centrocampista dello Jiangsu Suning, ha trovato l'accordo con il club cinese per risolvere il proprio contratto. Il brasiliano è quindi libero di firmare con un'altra squadra, riporta GloboEsporte, che racconta come ci siano squadre sudamericane ed europee. Inter e Lazio hanno fatto sapere di essere interessate, ma i negoziati non sono avanzati.