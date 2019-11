© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria in vantaggio al 75' grazie al calcio di rigore trasformato da Gaston Ramirez. Penalty concesso da Pairetto con l'aiuto del VAR: Troost-Ekong prende in pieno Quagliarella e lo abbatte. Il bomber campano resta a terra e riceve le cure mediche, così è costretto a rinunciare alla battuta del rigore. I friulani sono in 10 dal 51' per l'espulsione di Jajalo.