Ramirez e Gabbiadini, due mancini al potere. La Samp di Ranieri vola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due mesi, la zona retrocessione, un cambio in panchina. Dall'ultima vittoria casalinga della Sampdoria sembra passata un'eternità: lo scorso 22 settembre, Manolo Gabbiadini decise la sfida contro il Torino. L'unico successo nella sfortunata gestione Di Francesco, in mezzo a sei sconfitte che avevano costretto la società a esonerare l'ex tecnico di Roma e Sassuolo per affidarsi alle cure del veterano Claudio Ranieri. Adesso l'aria sembra cambiata e a Genova sponda blucerchiata è tornata la fiducia: otto punti nelle ultime 4 partite e per la prima volta due reti in una sola sfida.

Tiri mancini, quelli che hanno steso un'Udinese che ha pagato a caro prezzo gli errori individuali. La punizione di Gabbiadini rientra di diritto tra i gol più belli di questo primo scorcio di campionato: oltre al gesto tecnico e alla precisione, c'è anche l'importanza del momento, perché segnare allo scadere del quinto minuto di recupero del primo tempo ha senza dubbio una valenza particolare. L'altro protagonista è stato Gaston Ramirez: prima procura l'espulsione di Jajalo, poi trasforma freddamente il rigore decisivo. Sul trequartista uruguaiano Ranieri sta lavorando intensamente: ha ammesso di averlo già cercato ai tempi del Leicester e punta a trasformarlo nel suo Mahrez, il giocatore che più di tutti, insieme a Jamie Vardy, spaccava le partite. Nel 4-4-2, l'ex Bologna parte largo ma ha licenza di accentrarsi per calciare. Non ha il dribbling dell'algerino, ma ha fisico e piede educato. Può essere lui l'uomo chiave per la rinascita doriana.