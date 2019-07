Ramirez e Pavon, passando per Almendra. Asse di mercato Samp-Boca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trattativa in corso tra Boca Juniors e Sampdoria: sul tavolo - riporta Sky Sport - ci sono Gaston Ramirez, Cristian Pavon e Agustìn Almendra, gli ultimi due rispettivamente attaccante e centrocampista in forza al club argentino. Per quanto riguarda i primi due, si ragiona su uno scambio di prestiti tra i giocatori, mentre il mediano classe 2000 piace molto ma ha dei costi elevatissimi.