Ramirez e un rimbalzo del pallone decidono il primo tempo di Lecce-Samp: 0-1 all'intervallo

Primo tempo intenso e combattuto, quello andato in scena al Via del Mare fra Lecce e Sampdoria. Il caldo e una classifica complicata per entrambe tengono la gara bloccata fino allo scadere del primo tempo, poi dal dischetto ci pensa Gaston Ramirez a spezzare l'equilibrio.

La gara come detto è per lunghi tratti bloccata, col Lecce che si affida alle idee di Saponara e la Samp attiva soprattutto sulla catena sinistra con Augello e Jankto. Proprio l'ex Udinese è bravo a conquistarsi il rigore (fallo di Tachtsidis) al 40' dopo mischia in area salentina. Dal dischetto Ramirez è bravo e fortunato, visto che il pallone entra in porta grazie ad uno strano rimbalzo dopo una bella parata di Gabriel. Il Lecce prova a trovare l'immediato pareggio più con l'impeto che con la lucidità, ma la Sampdoria è compatta e ha equilibrio e riesce a mantenere il vantaggio anche nei 3 minuti di recupero decretati dall'arbitro Rocchi.