Difesa del Bologna ancora una volta sorpresa e la Sampdoria ne approfitta per prendere il largo. Caprari si muove sulla trequarti e verticalizza per Gaston Ramirez, che sfrutta un clamoroso buco della retroguardia felsinea e batte Skorupski in uscita con un preciso tocco con il mancino. Tre a uno al 41', partita molto divertente.