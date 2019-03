Ramirez: "Quagliarella? Se avesse 25 anni giocherebbe nel Barcellona"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute sul compagno di squadra Quagliarella: "Ogni anno fa meglio. Peccato che non abbia venticinque anni, altrimenti giocherebbe nel Barcellona. Un giocatore che fa venti gol a marzo, ci pensate? Non ne vedo molti in giro. Ma è un orgoglio anche per la squadra, che lo ha messo in condizione di arrivare così in alto".