Ramirez: "Ruolo fisso? Meglio cambiare, così aiuto mister Ranieri a salvare la Sampdoria"

"Nel nostro gruppo in verità tutti sono stati presenti nei momenti difficili. Non solo io, ma qualunque compagno. La Sampdoria, adesso, non è la migliore, né la peggiore del campionato. Tutti noi, però, abbiamo la consapevolezza che ci sarà da lottare, con tante partite in pochissimo tempo, e servirà l’aiuto di tutti". Parla così Gaston Ramirez, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho parlato con mister Ranieri, gli ho detto che voglio dare una mano. Non importa il ruolo: mezzala, esterno, trequartista attaccante... Più posizioni riesci ad occupare, meglio è per te stesso, puoi leggere le partite da posizioni diverse".

Il suo rapporto con Ranieri è molto solido. Lui già la voleva nel 2015, quando lei era al Southampton e andò ad un passo dal Leicester.

"La fiducia del tecnico nei miei confronti è molto importante, io cerco in ogni partita di mantenere una qualità elevata ma questo è lo scopo anche di tutti quanti noi".