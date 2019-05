Ramos può lasciare il Real Madrid. CR7 lo chiama alla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Sergio Ramos starebbe valutando l'idea di lasciare il Real Madrid. Il capitano dei blancos avrebbe maturato questa scelta a seguito della lite col presidente Florentino Pérez negli spogliatoi dopo la sconfitta contro l'Ajax che è valsa l'eliminazione dalla Champions League. 33 anni, Ramos è al Real Madrid dal 2005.

C'è anche la Juve La sua clausola rescissoria, anche in tempi di cifre "drogate", è inavvicinabile: 800 milioni. Secondo quanto riportato da As fra le squadre che si sono già fatte vive per il giocatore ci sono Manchester United, Liverpool ma soprattutto la Juventus su suggerimento di Cristiano Ronaldo, che avrebbe chiesto alla proprietà un ulteriore sforzo per portarlo a Torino. Da registrare anche l'interesse dal campionato cinese.