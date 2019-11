Rampulla: "Cos'è il bel gioco? La Juve di Sarri è come quella di Allegri"

© foto di Castellani/FDL71

La Juventus di Sarri come quella di Allegri. Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero e attuale collaboratore di Marcello Lippi, in una interessante intervista rilasciata a 'Tuttojuve.com' s'è soffermato sul gioco fin qui espresso dalla squadra campione d'Italia: "Che cosa significa il bel gioco? Fare mille passaggi a partita attraverso il tiki-taka? Quello non credo lo sia, è anche un po' noioso da vedere. Infatti, rispetto a quanto già ho affermato, non capivo le critiche fatte ad Allegri negli anni passati. Io non vedo grosse differenze con lo scorso anno, piuttosto vedo una Juventus sempre vincente", ha detto.