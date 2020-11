Ramsey, ancora un infortunio. Quanto è difficile affidarsi al gallese...

Otto gol in due partite per mettersi alle spalle la complicata serata dello Stadium contro il Barcellona. La Juventus di Andrea Pirlo ha reagito così all sconfitta contro i bluagrana avendo la meglio di Spezia prima e Ferencvaros poi: due avversari di livello modesto superati con risultati netti pur con qualche amnesia difensiva che deve far riflettere in casa bianconera. Così come obbliga a delle riflessioni l’ennesimo infortunio muscolare subito da Aaron Ramsey che l’ha costretto ad abbandonare la contesa anticipatamente alla Puskas Arena di Budapest.

LESIONE ALLA COSCIA - Una manciata di minuti dopo l’avvio della ripresa di due sere fa contro i magiari: il gallese si ferma, alza il braccio e si accascia sul terreno di gioco. Scossa alla coscia destra e sostituzione immediata. Il responso degli esami strumentali fatti al J|Medical nella mattinata di ieri è una doccia fredda per un giocatore cruciale nello scacchiere pensato da coach Pirlo. "Aaron Ramsey, uscito all'inizio della ripresa della gara di Budapest, è stato sottoposto a esami presso il J|Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", questo il comunicato ufficiale dalla Continassa.

Niente Lazio, ovviamente, e stop che dovrebbe prorogarsi per almeno una ventina di giorni. Un’assenza non da poco per Madama che in Ramsey aveva trovato, in questa prima parte di stagione, un calciatore fondamentale per capacità tattiche, con il suo galleggiamento fra trequarti e fascia laterale, e tecniche.

TROPPO POCO AFFIDAMENTO - Quando a disposizione, l’ex Arsenal, ha toccato vette di indispensabilità per l’assetto a linee variabili pensato da Pirlo per la sua Juve. Ma proprio quel quando fa tutta la differenza del mondo. Al suo primo anno torinese Aaron Ramsey ha collezionato 35 presenze fra tutte le competizioni ma solamente una da 90 minuti: la sfida di inizio marzo vinta dai bianconeri contro l’Inter anche grazie a una rete del gallese. Finora, nella stagione attuale, sei apparizioni distribuite fra Serie A e Champions League, con una condizione calata con il passare dei giorni anche per via di un problemino rimediato con la nazionale. Lampante la poca affidabilità fisica del gallese, a fatica disponibile al 100% della propria condizione, che impone a delle valutazioni sullo status del giocatore all’interno della rosa. Per sfortuna l’infermeria è costantemente parte integrante delle sue annate e, considerato anche l’impegno economico messo in cascina dalla Juventus più di un anno fa (circa 7 milioni netti a stagione), diventa assai complicato comprendere se il gioco valga realmente la candela.