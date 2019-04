Ramsey, capitano e già di un altro club. Impensabile in Italia

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Ve lo immaginate in Serie A un calciatore, che ha già firmato per un altro club per la prossima stagione ed è stato pure ufficializzato, titolare e soprattutto capitano della sua attuale squadra? Difficile, per non dire impossibile. La normalità invece in Inghilterra, dove Aaron Ramsey dopo otto stagioni ha deciso di lasciare i gunners per accasarsi alla Juventus a partire dalla prossima estate.

Eppure, nonostante la decisione di lasciare il club a parametro zero, in questo momento nessuno in casa Arsenal pensa a privarsi di lui. Né sanzioni, né penalizzazioni per un calciatore che Emery ritiene centrale in questa stagione e che stasera, condizioni fisiche permettendo, scenderà in campo dall'inizio contro il Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League.

Col tecnico basco in panchina, il centrocampista gallese sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Ha più libertà d'azione, ha alzato il suo raggio d'azione e da numero 10, alle spalle della coppia d'attacco Lacazette-Aubameyang, è il leader pensante di questo Arsenal.

Quattro gol e sei assist in Premier, un gol e un assist in Europa League. Questi, ad oggi, i suoi numeri. Quelli di un calciatore classe '90 che è nel pieno della sua maturità calcistica, che ha firmato il contratto della vita con un altro club, ma che da capitano continuerà a trascinare l'Arsenal in questa stagione. Fino all'ultima partita.