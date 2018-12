Ramsey, che occasione a parametro zero: il gallese dirà addio all’Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey è sempre più lontano dall’Arsenal. Il giocatore gallese ha il contratto in scadenza a giugno e ha deciso di non rinnovare con la squadra londinese catturando l’interesse di mezza Europa. Non sempre infatti si trova un giocatore con la sua esperienza e bravura a parametro zero e siamo certi che a breve inizierà un’asta per accaparrarselo. La squadra più in vantaggio in questo momento sembra il Bayern Monaco, che pare abbia già un accordo con il centrocampista per la prossima stagione ma non mancano le alternative.

Juventus e Milan infatti sono da tempo sul giocatore, ma anche il Manchester City, Barcellona e Real Madrid stanno studiando attentamente la situazione perché prendere Ramsey a zero potrebbe essere un vero colpo, uno di quelli a cui la Juventus ci ha già abituato e che potrebbe ripetere. Nonostante qualche problema fisico Ramsey è sempre in grado di dare il suo apporto in termini di quantità e qualità, un centrocampista con il vizio del gol che ha un valore di mercato di 45 milioni di euro e che invece andrà via a zero. Una grande perdita per l’Arsenal che dovrà salutarlo dopo ben 10 anni, una vera e propria occasione per le big d’Europa che sono pronte ad accoglierlo.