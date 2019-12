Fonte: inviato a Leverkusen

Esperimento rimandato. Per ammissione dello stesso Maurizio Sarri, il percorso di maturazione di Federico Bernardeschi potrebbe ben presto avvenire a centrocampo. Ma ad oggi, complici una serie di esigenze d’organico, l’arretramento dalla trequarti non è stato possibile.

Senza Ramsey e Douglas Costa, le alternative per il tecnico sono risicate. Tanto che per la trasferta di Leverkusen è stato chiamato all’ordine anche il giovane Manolo Portanova, che quel ruolo lo ricopre un po’ in Seconda Squadra Under 23 e un po’ in Nazionale Under 20.

Primi passi nella nuova zona di campo che probabilmente slittano a gennaio, Bernardeschi – nelle ultime settimane più lucido nelle gare giocate lontano dall’Allianz Stadium – continuerà a fare il lavoro sporco sulla trequarti, correndo tanto e provando ad alzare il livello delle sue prestazioni, anche nell’ultima sfida Champions del 2019.