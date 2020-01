© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha parlato - tra le altre cose - anche di come è nato il trasferimento in bianconero la scorsa estate dall'Arsenal: "Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi, si sono sforzati molto per avermi. Sono entusiasta di aver colto questa opportunità e sono contento di poter giocare per questa grande società, di rappresentarla e di dare il mio contributo per provare a vincere molti titoli".