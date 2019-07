Ramsey e Rabiot, la Juve migliora il centrocampo bocciato da Allegri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Massimiliano Allegri era convinto che l'ultimo centrocampo della Juventus non fosse all'altezza degli anni precedenti. Perché avere Marchisio, Vidal, Pogba e Pirlo, tutti insieme, poteva sembrare la fiera dell'abbondanza, mentre nella scorsa stagione qualche cosa non è andata: da Matuidi, che non ha fatto grandi vacanze dopo il Mondiale vinto in Russia, agli infortuni di Khedira e Can, passando per la necessità di adattare Bernardeschi da mezz'ala oppure il minutaggio esponenzialmente cresciuto di Bentancur, ottimo nei primi mesi e in discesa nella seconda parte di annata.

Così la Juventus doveva puntellare un reparto che, attualmente, è fin troppo pieno. Perché oltre a tutti questi interpreti sono arrivati anche Aaron Ramsey e, notizia di oggi, Adrien Rabiot, prelevato dal Paris Saint Germain a parametro zero, bruciando il Barcellona - che era in anticipo di mesi, inizialmente - e tutte le altre concorrenti. Non a cifre basse, perché i 7,5 milioni di euro netti all'anno non sono abbordabili per club che non si chiamano Juventus. Mezz'ala moderna, può giocare sia da interno destro che sinistro, Rabiot ha fatto parlare di sé soprattutto per cose legate all'extra campo: la decisione di Deschamps di escluderlo nel 2018, il legame con la madre-procuratrice, Veronique. Anche dal loro rapporto passa parte delle prossime fortune bianconere.