Ramsey: "Ho scelto la Juventus perché voglio provare a vincere la Champions"

vedi letture

Protagonista in diretta Instagram con con Niall Horan, cantante e componente degli One Direction, Aaron Ramsey ha spiegato anche perché ha scelto la Juventus in estate: "Vogliono vincere e lottare per la Champions League. È uno dei club più grandi in Europa: ce n'erano altri interessati, ma è la Juve che mi ha voluto più di tutti. E poi basta guardare alla loro storia, ai loro giocatori, al loro percorso in Champions negli ultimi anni: stanno lavorando per vincerla e voglio cercare di aiutarli in questa missione".