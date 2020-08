Ramsey in bilico? Pirlo si espose sul gallese: "Per la Juve sarebbe un grande acquisto"

Il futuro di Aaron Ramsey resta in bilico, tra la possibile plusvalenza Juventus e un rilancio dopo la prima annata in chiaroscuro. Con l'arrivo di Andrea Pirlo a Torino, è certo che la rivoluzione sia iniziata ma torniamo indietro al dicembre del 2018 quando, opinionista Sky, si espresse così sul possibile arrivo del gallese in bianconero a parametro zero dall'Arsenal. "È un giocatore di talento. È un giocatore completo che può fare praticamente tutto e segna molto, Ramsey sarebbe un grande acquisto".