Il nuovo centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, presentato quest'oggi ai media in conferenza stampa, ha parlato così dell'interesse mostrato da altre squadre nei suoi confronti prima di accettare l'offerta dei bianconeri: "Nel momento in cui ho sentito che la Juventus era interessata non c'era motivo di ascoltare altre squadre. Sono entusiasta di essere qua, c'era stata qualche altra proposta ma sono orgoglioso di essere a Torino". Ricordiamo che il gallese ha visto scadere il proprio contratto con l'Arsenal lo scorso 30 giugno e si è quindi accasato alla Juve a parametro zero.

