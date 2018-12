© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter proverà a gennaio ad anticipare i tempi per assicurarsi il cartellino di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha già deciso di non rinnovare con l'Arsenal e dunque da febbraio potrà firmare con chi vorrà in vista del prossimo campionato. Difficile portarlo in Italia con sei mesi d'anticipo, i Gunners non paiono disposti a trattare, ma per l'estate è un nome bollente a livello internazionale. In Italia piace molto anche a Milan e Juventus, con i nerazzurri però che avrebbero tutta l'intenzione di muoversi prima delle storiche rivali. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.