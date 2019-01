Ramsey ora o a giugno, Romero c'è, Sturaro no: il punto sulla Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima della classe non ha nulla da riparare. Come migliorare chi non ha sbagliato un colpo? È questo l'impossibile quesito a cui dovrebbe rispondere Fabio Paratici, ds della Juventus. E infatti i bianconeri, come quasi sempre successo negli ultimi anni, potrebbero rimanere fermi.

IN ENTRATA

Un colpo, per la verità, la Vecchia Signora l'ha già battuto. Con Aaron Ramsey l'accordo è pressoché totale, ma per l'estate. I bianconeri vorrebbero portarlo a Vinovo già adesso, ma l'Arsenal ha chiesto 22 milioni di euro. Difficile immaginare che la Juve apra fino a tal punto i cordoni della borsa. E alla richiesta di inserire Benatia come contropartita tecnica, la società torinese ha già detto no. C'è poi Trincao: gioiellino della scuderia Mendes, dovrebbe arrivare in prestito, essere aggregato all'Under 23 e poi si vedrà. Infine, il terreno sconfinato che si chiama estate: la Juve ha già strappato un mezzo sì al Genoa per Cristian Romero, guarda da posizione defilata l'evolversi delle vicende Barella e Piatek.

IN USCITA

Porte girevoli per Stefano Sturaro: il centrocampista rientrerà in Italia dal non fortunatissimo prestito allo Sporting Lisbona, per essere girato subito al Genoa. Leonardo Spinazzola aspetta le dovute valutazioni sul futuro: è molto richiesto, ma anche molto considerato da Allegri. C'è il Parma, ma l'ex Atalanta potrebbe rappresentare una valida alternativa. Capitolo difensori: Benatia e Rugani potrebbero anche partire, ma non ora. Il marocchino, dicevamo, è stato richiesto dall'Arsenal nelle richieste per Ramsey, ma rimarrà fino a giugno. Stesso discorso per l'ex Empoli: non propriamente ai primi posti nella considerazione di Allegri, registra le sirene della Roma ma non è considerato cedibile dalla Juve.