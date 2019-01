© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È troppo presto per affermare che Aaron Ramsey sia il colpo a zero dell'estate 2019. La realtà è che il centrocampista dell'Arsenal continua a rimanere nelle mire della Juventus anche per gennaio. I 22 milioni richiesti dall'Arsenal per liberarlo sono troppi, così come la richiesta, dei Gunners, di uno scambio (alla pari) con Mehdi Benatia. La Juve è coperta a centrocampo e l'idea è - a meno di gravi infortuni - di non toccare l'intelaiatura spendendo cifre non previste.

PRECONTRATTO FIRMATO - Nei giorni scorsi, a Londra, Ramsey ha svolto una prima parte delle visite mediche di rito. Poi ha firmato il precontratto che lo legherà ai bianconeri: un quinquennale a 7,5 milioni di euro. Una cifra molto alta, da top, con l'idea che però - come per altri giocatori come Can, Khedira o Pogba - non verrà versato nulla ai Gunners, ma con una commissione da 10 milioni ai procuratori.