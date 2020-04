Ramsey ricorda: "Dieci anni fa rottura di tibia e perone. Pensavo di dover smettere"

Dieci anni fa, il terribile intervento di Ryan Shawcross ai danni di Aaron Ramsey rischiava di compromettere la carriera del centrocampista, oggi alla Juventus. Nella diretta Instagram di ieri sera con Niall Horan, cantante e componente degli One Direction, il gallese è tornato su quei momenti: "Mi ha messo fuori gioco. Mi sono rotto tibia e perone, temevo per la mia carriera. In ambulanza mi venivano tante domande: perché era successo proprio a me?".