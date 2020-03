Ramsey sblocca il derby d'Italia al 54esimo: Juventus-Inter 1-0

La Juventus passa in vantaggio all'Allianz Stadium. Bell'inserimento in area di Matuidi, palla nell'area piccola, contrasto tra Ronaldo e Bastoni e Ramsey che spedisce in fondo al sacco dopo che la difesa nerazzurra non riesce a liberare.

