Ramsey su Napoli-Arsenal: "Al San Paolo sarà dura. Azzurri di qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal e promesso sposo della Juventus, è tornato a parlare della sfida di Europa League contro il Napoli che giovedì prossimo vedrà andare in scena il ritorno dei quarti di finale al San Paolo: "Non subire gol e segnarne due è un ottimo inizio - si legge su TuttoNapoli.net -. Abbiamo sofferto molto nella ripresa, il Napoli è un'ottima squadra. Avrei dovuto segnare nel secondo tempo, ma a volte succede di non riuscire a concretizzare. Andiamo al San Paolo con un risultato favorevole ma sappiamo dalle esperienze passate che è un campo difficile dove giocare. Penso che il Napoli sia stato sfortunato a non passare in Champions League. Hanno dimostrato di essere una squadra di qualità e sono secondi in Serie A, quindi sono una squadra difficile da affrontare".