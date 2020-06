Ramsey: "Szczesny decisivo per il mio arrivo alla Juve, scherzò chiedendo parte dei bonus..."

Intervista rilasciata al tabloid 'The Athletic' da Aaron Ramsey, centrocampista gallese passato alla Juventus la scorsa estate dopo più di dieci anni all'Arsenal: "La Serie A è diversa dal calcio a cui ero abituato. Sarri va molto in profondità, qui la tattica è molto importante. Molte volte facciamo preparazione tattica per la partita successiva, mentre la Premier League è più intensa e c'è più libertà di attaccare e forse più spazi. Qui devi essere più paziente, provare a muovere la palla più velocemente per mettere gli avversari fuori posizione".

Ramsey nel corso del botta e risposta s'è poi soffermato sulle due stelle della squadra: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. "Paulo è un giocatore incredibile. Ha talento, gioca per la squadra e in allenamento e partita ha fatto cose eccezionali. Ronaldo è uno dei migliori della storia, non ci sono dubbi sul suo impegno e su quello su quello che fa per migliorarsi. È il primo ad arrivare in palestra per fare tutti i suoi esercizi e vuole vincere tutte le partite".

Infine, un aneddoto su Szczesny, suo compagno già ai tempi dell'Arsenal e pedina fondamentale per il suo trasferimento alla Juventus: "Scherzò dicendo che voleva una parte di bonus per il trasferimento. Tek era il mio uomo per avere tutte le informazioni, è stato qui a lungo e conosce tutto di questo club. Aveva solo cose positive da dire".