Ramsey tra i migliori del Galles a Dublino contro l'Irlanda: 90 minuti e fascia da capitano

Novanta minuti da trequartista nel 4-4-1-1, con la fascia da capitano al braccio, per Aaron Ramsey in Nazionale. Il centrocampista della Juventus e del Galles, fermato sullo 0-0 dall'Irlanda a Dublino, è stato uno dei migliori in campo secondo le testate del suo Paese. Voto 7 per l'ex Arsenal sulle colonne del portale WalesOnline, che commenta così la sua prestazione nella gara di ieri in Nations League: "Brillante, il Galles aveva bisogno di coinvolgerlo molto più nelle sue manovre offensive. Cresciuto alla distanza, Ramsey è diventato sempre più pericoloso col passare dei minuti", si legge.