Ramsey trionferà alla Juve? Per 2/3 di tifosi inglesi la risposta è sì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una domanda precisa rivolta ai tifosi inglesi, quella fatta da Sky Sports UK tramite il proprio profilo Twitter: "Pensate che Aaron Ramsey avrà successo alla Juventus?". E i tifosi, almeno i 21.098 che hanno votato, non sembrano avere troppi dubbi. Per il 65% di loro, ovvero i 2/3 dei votanti, la risposta è sì, il gallese avrà successo anche con la maglia della Juventus indosso. Per il 35%, poco più di 1/3 dei votanti, la scelta bianconera risulterà invece fallimentare per l'oramai quasi ex Arsenal.