Rangnick: "In contatto col Milan a ottobre, poi Pioli ha vinto 9 gare e cambiare non era saggio"

Perché è saltato il passaggio di Ralf Rangnick al Milan? "Una risposta semplice può essere: c’è stato il Covid". Pensieri e parole di Ralf Rangnick, il manager tedesco a cui il Milan aveva pensato di affidare il nuovo progetto tecnico. Il perno del sodalizio Red Bull spiega al Corriere della Sera i motivi per i quali non s'è fatto più niente: "Ero stato contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Mi ha colpito la conoscenza che avevano del mio lavoro passato. Poi Pioli ha vinto 9 partite e ne ha pareggiate 3, così la faccenda è terminata. Eravamo d’accordo sul fatto che cambiare, a quel punto, non sarebbe stato saggio nell’immediato. Sul medio-lungo termine non so e questa può essere una risposta più complessa. Di sicuro non ho cambiato convinzioni e filosofia. Ibrahimovic? Sono ammirato dalla forma fisica di Ibrahimovic a 38 anni. Però il mio compito è sempre stato creare valore, non comprarlo".