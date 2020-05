Rangnick, Londra e il Milan. Per un progetto che possa essere la rinascita del club

Ralf Rangnick e il Milan è una delle storie certamente più intricate di questi mesi. Il demiurgo del progetto Red Bull sembra rappresentare al meglio il prototipo del modello di calcio e della strada che la proprietà rossonera pare aver intenzione di intraprendere. Quello del manager tedesco è un nome che rimbalza da lungo tempo nelle stanze londinesi anche perché l'idea di un cambiamento di strategia c'è. E già nel momento in cui si sono separate le strade con Boban erano soffiati venti di rivoluzione. E già a gennaio il manifesto della strategia era chiaro ma addirittura anche tornando al comunicato dell'hedge fund al momento del passaggio di consegne. "Elliott crede fermamente che vi sia l’opportunità di creare valore su AC Milan”.

"Creare valore". Con Rangnick Il contatto vis a vis previsto per questa settimana, assicurano in Germania, ci dovrebbe essere la prossima. Rangnick potrebbe volare a Londra per vedere la proprietà del Milan e per discutere proprio del progetto tecnico del club. "Creare valore su AC Milan". L'ultima riga di quel comunicato racchiude molti perché di un possibile cambio di rotta nella strategia societaria. Un'inversione a U rispetto al percorso recente, soprattutto a livello di management, ma una scelta che andrebbe proprio a rispecchiare questa filosofia. Quella di andare alla ricerca di un progetto da costruire e poi da consolidare, senza la necessità di dover poi cedere i pezzi migliori ma, con questi, far rinascere il Milan. Con un campionato in corso, con un management e con un allenatore attivi, però, il binario principale percorso sarà ora quello del calcio giocato. Non sarebbero infatti in agenda eventuali annunci, proprio per garantire la serenità della prosecuzione dell'attuale gruppo di lavoro.

Però Rangnick... Però. Però nel calciomercato ogni società inizia a programmare strategie e strutture per tempo. E per un club che vuol costruire il futuro, serve farlo per tempo. E in una stagione che sarà viziata anche da un break molto breve tra un campionato e l'altro, è opportuno pensare, come assicurano in Germania, che il dado sia quasi tratto. Il progetto Rangnick, e con lui una lunga pletora di collaboratori, per il mercato e per il campo, per la match analysis e non solo, sarebbe pronto per sbarcare. Questione d'incontri, d'intese e di un campionato ancora lungi da finire. Ma prima o poi dovrà farlo.