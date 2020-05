Rangnick, Mitchell, Maldini e il futuro del Milan sempre più vicino a essere risolto

Il bivio tedesco del Milan è pronto per essere imboccato. Ralf Rangnick sta studiando italiano da tempo, lui che è ora head of operations di tutto il progetto Red Bull. L'addio ai bibitari sembra però pronto per consumarsi, anche perché i rapporti con Oliver Mintzlaff, ds del RB Lipsia, non sono consolidati come un tempo. Già da dicembre i contatti stanno andando avanti sotto traccia tra le parti tra Ivan Gazidis, Hendrik Almstadt, Rangnick e il suo entourage. Smentite, conferme, voci, poi lo stesso tedesco ha confermato l'esistenza di una trattativa. Sin dall'inizio le parti hanno discusso di un suo incarico come allenatore all'inglese, ovvero come manager anche con grandi libertà sul mercato. Questo ovviamente presuppone l'addio di dirigenti decisionisti come Paolo Maldini, il cui futuro in rossonero sembra combaciare poco con l'arrivo sempre più probabile di Rangnick. Si chiuderebbe un ciclo dunque addio anche a Frederic Massara, mentre potrebbe rimanere a coordinare lo scouting Geoffrey Moncada. A dirigere il mercato un uomo del tedesco come l'head of scouting del Lipsia, Paul Mitchell. E' questa l'ipotesi di lavoro su cui sta lavorando adesso Gazidis. Esiste anche l'alternativa di un Rangnick dt e non in panchina, non primaria ma comunque al vaglio. In questo caso, arriverebbe un suo allenatore come Adi Hutter ora all'Eintracht Francoforte o Jesse Marsch del Salisburgo mentre sembrano difficili adesso le ipotesi Marco Rose e soprattutto Julian Nagelsmann. Alternative al progetto Rangnick? E' da registrare, a inizio anno, un contatto con un ds come Michel Emenalo, già a Chelsea e Monaco. Ma una strada che Gazidis e Almstadt adesso non sembrano più battere. A meno di colpi di scena sull'asse, s'intende.