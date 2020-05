Rangnick per il suo Milan cerca anche un dirigente italiano: le idee sono Braida e Bonera

Ralf Rangnick è alla ricerca anche di collaboratori italiani per costruire il suo nuovo Milan. A fare il punto della situazione è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che parla di un manager tedesco che avrebbe chiesto almeno otto collaboratori per dar vita al suo progetto. Alcuni di questi sono già a Milanello, ed è il caso di Almstadt e Moncada i quali hanno lavorato bene e sono molto apprezzati in via Aldo Rossi, altri sono da individuare.

L'idea è quella di inserire nello staff anche un dirigente italiano che conosce bene l'ambiente. Al momento, due sono le idee che tengono maggiormente banco. Si tratta di scelte diametralmente opposte: da un lato un manager di grande esperienza come Ariedo Braida, dall'altro un profilo molto più giovane come quello di Daniele Bonera. Quest'ultimo è rientrato nel mondo Milan lo scorso anno come collaboratore tecnico di Marco Giampaolo e s'è fatto molto apprezzare in questo mesi restando nello staff anche dopo l'addio dell'ex tecnico della Sampdoria.