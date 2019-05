Ranieri: "A Schick ho detto: 'Mi dispiacerà vederti esplodere a 28 anni'"

"Mi auguri resti alla Roma e faccia vedere che non mi ero sbagliato".

"Schick è un grandissimo giocatore, ci sono alcuni giocatori che a 19 anni sono maturi ed altri ancora no". Così Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha spiegato che scommetterebbe sull'esplosione dell'attaccante ceco della Roma, ancora una incompiuta: "Gli ho detto: "Mi dispiacerà vedere che a 28 anni tu esploderai come puoi esplodere". E'un ragazzo di enorme qualità e mi dispiace non lo abbia fatto vedere a pieno. Spero possa rimanere e far vedere che non mi ero sbagliato".