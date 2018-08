Ranieri: "All'Inter manca Modric. CR7, i gol arriveranno presto"

Claudio Ranieri, ex tecnico di Juventus, Inter e Roma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando dei temi caldi della Serie A: "La Juventus ha acquistato Ronaldo per molte ragioni: leadership, forza fisica, mentalità, esperienza internazionale. Verranno anche i gol. Ronaldo deve solo conoscere meglio il campionato italiano. L'Inter? Mi pare che si stiano riproponendo gli stessi problemi della scorsa stagione. Tocca a Spalletti trovare la soluzione. Il primo tempo con il Torino è stato magnifico, ma poi è cambiato tutto. Modric avrebbe sicuramente inciso in profondità. Non conosco bene i dettagli dell’operazione, ma ho l’impressione che concentrarsi a lungo su un fuoriclasse come lui abbia escluso la ricerca di una soluzione alternativa. Il Milan mi piace molto. E mi piace moltissimo Gattuso, per grinta e organizzazione tattica. Gli va solo dato il tempo giusto. Il Milan farà una grande stagione: ora c’è una società solida e sono tornati alla base ex calciatori di esperienza internazionale. La Roma? Mi dispiace davvero che Strootman sia andato via. Era diventato romanista dentro. Ma, soprattutto, appartiene a quella categoria di giocatori che non devi mai perdere. Kevin era una bandiera, un punto di riferimento e un professionista esemplare. Sul tema business non intervengo, ma dal punto di vista tecnico non avrei mai rinunciato a Strootman. Considerazione finale: gli acquisti di Sabatini si sono rivelati un affare per la Roma. Il Napoli? L’impresa con il Milan è stata eccezionale. Ribaltare lo 0-2 in 3-2 in un tempo è una reazione da squadra vera. Ancelotti è una garanzia. È un ottimo equilibratore e nel calcio moderno è una dote preziosa".