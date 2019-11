© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, fresco di rinnovo di contratto col club viola fino al 2024, ha affidato ad un post su Instagram il suo pensiero: "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, i miei compagni che mi aiutano ogni giorno, la mia famiglia che mi è sempre stata accanto, i miei amici che mi sono sempre stati vicini e soprattutto tutta la società che ha creduto in me per altri 5 anni! Ora si continua ancora più motivato a lavorare e a migliorare ogni giorno sempre di più! Forza Viola".