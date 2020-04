Ranieri: "Altro che Leicester: la mia favola a Cagliari, l'impresa salvare il Parma"

vedi letture

Ospite di Sky, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ricorda la sua esperienza a Parma, quando salvo i ducali ormai diretti verso la retrocessione con un girone di ritorno superlativo, lanciando anche un giovane Giuseppe Rossi: "Giuseppe era un giovane e grazie ai suoi gol ci salvammo. Tornavo dall'esperienza di Valencia, dove mi aveva riportato il cuore e sbagliai a seguirlo. Quella era una squadra che aveva vinto campionato e Coppa UEFA ma non era attrezzata a ripetersi, lo dissi anche ai dirigenti. Quando le cose andarono male però mi mandarono via. Ci rimasi talmente male che per un anno non volli allenatore. Poi arrivò la chiamata del Parma, fu mia moglie a convincermi ad andare. Trovai una squadra che voleva salvarsi, l'avevo seguito anche negli anni precedenti perché c'era Cinquini, che avevo avuto a Firenze. Credevo in quei ragazzi, non era possibile che fossero ultimi, ma è stata una impresa forse ancora più difficile di Leicester. Arrivai a metà febbraio e senza avere l’opportunità di provare la squadra e di fare amichevoli, riuscimmo subito a trovare il nocciolo della questione. Trovai ragazzi meravigliosi che mi seguirono in tutto e per tutto, oltre a un pubblico eccellente, il pubblico di Parma lo ricorderò per sempre".

Parole dolci anche per il Cagliari: "È la mia favola, tutti dicono Leicester ma no, è Cagliari. Ho fatto tutte le categorie, ho preso il Cagliari in Serie C contro il parere di molti, una grande squadra quando ancora non sapevo se avrei fatto davvero l'allenatore. I fratelli Orrù mi fecero sentire uno di loro".